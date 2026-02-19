MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Großer Andrang bei Neueröffnung von Einkaufsmarkt im Erzgebirge: Das sagen Kunden

Die ersten Kunden standen pünktlich bei Ladenöffnung des neuen Woolworth-Geschäfts in Aue Schlange.
Die ersten Kunden standen pünktlich bei Ladenöffnung des neuen Woolworth-Geschäfts in Aue Schlange. Bild: Anna Neef
Die ersten Kunden standen pünktlich bei Ladenöffnung des neuen Woolworth-Geschäfts in Aue Schlange.
Die ersten Kunden standen pünktlich bei Ladenöffnung des neuen Woolworth-Geschäfts in Aue Schlange. Bild: Anna Neef
Aue
Großer Andrang bei Neueröffnung von Einkaufsmarkt im Erzgebirge: Das sagen Kunden
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Handelskette Woolworth ist seit Donnerstag in der Innenstadt von Aue präsent. Neben Kleidung, Taschen und Deko gibt es Dinge des täglichen Bedarfs. Wie kommt das an?

Eine Jogginghose und ein paar andere Kleidungsstücke haben rasch den Weg in den Einkaufskorb von Nicole Schreiber gefunden. Fazit der 30-Jährigen nach ihrer ersten Runde durch den neuen Woolworth-Markt am Simmel-Center in Aue: „Der Laden ist eine echte Bereicherung für die Stadt.“ Die Mutter von knapp einjährigen Zwillingen stammt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
18.02.2026
3 min.
Neue Woolworth-Filiale im Erzgebirge: Was Kunden erwartet
Katharina Mey ist Leiterin der Woolworth-Filiale in Aue, die jetzt eröffnet wird.
Woolworth erweitert sein Filialnetz und ist künftig im Erzgebirge in drei Städten zu finden. Der neue Standort soll rund 10.000 verschiedene Artikel für den täglichen Bedarf bieten.
Anna Neef
15:51 Uhr
4 min.
Trainerlegende und Dänen-Liebling: Sepp Piontek ist tot
Sepp Piontek erlangte als Trainer der dänischen Nationalmannschaft Kultstatus in Dänemark. (Archivbild)
Er galt als "beliebtester Deutscher in Dänemark": In seiner Wahlheimat war Ex-Fußballtrainer Sepp Piontek ein Volksheld. Als Coach des dänischen Nationalteams zündete er "Danish Dynamite".
Julia Wäschenbach, dpa
22.01.2026
2 min.
Neueröffnung im Erzgebirge: Kaufhauskette Woolworth bezieht Geschäft am Simmel-Center
Woolworth hat die ehemalige Filiale von Pfennigpfeiffer in Aue übernommen.
Nach einem Jahr Leerstand tut sich etwas in der ehemaligen Pfennigpfeiffer-Filiale in Aue. Woolworth baut um. Die Eröffnung soll schon bald sein.
Heike Mann
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
15:50 Uhr
3 min.
Was die Festnahme von Andrew für die Monarchie bedeutet
Andrew wurde festgenommen, sein Bruder Charles sichert der Polizei seine Unterstützung zu.
Der frühere britische Prinz Andrew wird an seinem Geburtstag von der Polizei festgenommen. Das stürzt den britischen Adel in eine schwere Krise.
Patricia Bartos und Jan Mies, dpa
Mehr Artikel