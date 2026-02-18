MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Katharina Mey ist Leiterin der Woolworth-Filiale in Aue, die jetzt eröffnet wird.
Katharina Mey ist Leiterin der Woolworth-Filiale in Aue, die jetzt eröffnet wird. Bild: Anna Neef
Katharina Mey ist Leiterin der Woolworth-Filiale in Aue, die jetzt eröffnet wird.
Katharina Mey ist Leiterin der Woolworth-Filiale in Aue, die jetzt eröffnet wird. Bild: Anna Neef
Aue
Neue Woolworth-Filiale im Erzgebirge: Was Kunden erwartet
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Woolworth erweitert sein Filialnetz und ist künftig im Erzgebirge in drei Städten zu finden. Der neue Standort soll rund 10.000 verschiedene Artikel für den täglichen Bedarf bieten.

Die ersten Kunden standen schon vor der Tür. Doch da waren Katharina Mey und ihr Team noch mit dem Einräumen der Regale beschäftigt. „Jetzt sind wir fertig und freuen uns auf den Start“, sagt die Filialleiterin.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
22.01.2026
2 min.
Neueröffnung im Erzgebirge: Kaufhauskette Woolworth bezieht Geschäft am Simmel-Center
Woolworth hat die ehemalige Filiale von Pfennigpfeiffer in Aue übernommen.
Nach einem Jahr Leerstand tut sich etwas in der ehemaligen Pfennigpfeiffer-Filiale in Aue. Woolworth baut um. Die Eröffnung soll schon bald sein.
Heike Mann
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
22.11.2025
2 min.
Kaufhauskette übernimmt leer stehenden Markt in Aue – Wann die Eröffnung stattfinden soll
Woolworth zieht im Januar 2026 in den ehemaligen Markt von Pfennigpfeiffer auf dem Gelände des Simmelcenters in Aue ein.
Nach einem Jahr Leerstand gibt es eine Lösung für den ehemaligen Pfennigpfeiffer-Markt in Aue. Die Managerin vom Simmelcenter freut sich auf den neuen Mieter.
Heike Mann
17:40 Uhr
3 min.
Spielerisch Programmieren lernen: „MineCode“-Wettbewerb für Grundschüler in Chemnitz
Mit dem Wettbewerb für Grundschüler soll auf spielerische Weise ein erster Kontakt zum Thema Programmieren hergestellt werden.
Technik, Zeit und pädagogisches Know-how für das IT-Projekt stehen im Mentor Spot auf dem Brühl bereit. Anmeldungen sind bis 8. März möglich. Welche Erlebnisse warten auf die jungen Teilnehmer?
Holk Dohle
17:41 Uhr
3 min.
Theaterprojekt beleuchtet Erbe der Simson in Suhl
Ein Theaterprojekt in Suhl will die Geschichte des traditionsreichen Simson-Mopeds und seine Bedeutung für ostdeutsche Biografien künstlerisch aufarbeiten.(Archivbild)
Ein Kunstprojekt will die wechselvolle Geschichte der Simson und ihre Bedeutung für ostdeutsche Identität aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen.
Mehr Artikel