Neue Woolworth-Filiale im Erzgebirge: Was Kunden erwartet

Aue
Woolworth erweitert sein Filialnetz und ist künftig im Erzgebirge in drei Städten zu finden. Der neue Standort soll rund 10.000 verschiedene Artikel für den täglichen Bedarf bieten.
Die ersten Kunden standen schon vor der Tür. Doch da waren Katharina Mey und ihr Team noch mit dem Einräumen der Regale beschäftigt. „Jetzt sind wir fertig und freuen uns auf den Start“, sagt die Filialleiterin.
