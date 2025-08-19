Handwerk im Erzgebirge: Dachdecker sprechen ihre Gesellen frei und ehren frisch gebackene Meister

Aue
Das Landesbildungszentrum Bad Schlema schickt bei den German Craft Skills, der Deutschen Meisterschaft des Handwerks, einen Favoriten ins Rennen. Der 20-Jährige aus Neuwelt war schon Jahrgangsbester.
Die Note 1,7 steht auf seinem Zeugnis. Aber nicht nur darauf kann Luis Giuliano Viertel stolz sein. Der Dachdeckergeselle aus Neuwelt hat 2025 auch den Elitekurs der besten Azubis dominiert. Unter elf Kollegen aus drei Kammerbezirken erzielte er mit Schieferdeckungen und Kehlen im Biberdach die höchste Punktzahl. Beste Voraussetzungen für...
