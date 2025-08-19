Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Handwerk im Erzgebirge: Dachdecker sprechen ihre Gesellen frei und ehren frisch gebackene Meister

Dachdeckergeselle Luis Giuliano Viertel aus Neuwelt war Jahrgangsbester und strebt als nächstes den Meisterbrief an.
Dachdeckergeselle Luis Giuliano Viertel aus Neuwelt war Jahrgangsbester und strebt als nächstes den Meisterbrief an. Bild: Anna Neef
Dachdeckergeselle Luis Giuliano Viertel aus Neuwelt war Jahrgangsbester und strebt als nächstes den Meisterbrief an.
Dachdeckergeselle Luis Giuliano Viertel aus Neuwelt war Jahrgangsbester und strebt als nächstes den Meisterbrief an. Bild: Anna Neef
Aue
Handwerk im Erzgebirge: Dachdecker sprechen ihre Gesellen frei und ehren frisch gebackene Meister
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Landesbildungszentrum Bad Schlema schickt bei den German Craft Skills, der Deutschen Meisterschaft des Handwerks, einen Favoriten ins Rennen. Der 20-Jährige aus Neuwelt war schon Jahrgangsbester.

Die Note 1,7 steht auf seinem Zeugnis. Aber nicht nur darauf kann Luis Giuliano Viertel stolz sein. Der Dachdeckergeselle aus Neuwelt hat 2025 auch den Elitekurs der besten Azubis dominiert. Unter elf Kollegen aus drei Kammerbezirken erzielte er mit Schieferdeckungen und Kehlen im Biberdach die höchste Punktzahl. Beste Voraussetzungen für...
