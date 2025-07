Heftiger Unfall im Erzgebirge: Auto prallt gegen Felsen und überschlägt sich

Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Sonntagmorgen bei Neidhardtsthal gekommen. Was die Polizei dazu bisher weiß.

In den frühen Morgenstunden des Sonntag ist es auf der Kreisstraße zwischen Neidhardtsthal und Hundshübel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 3 Uhr verlor eine Fahrerin in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw Cupra, kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Fels am Straßenrand und überschlug sich in der Folge.