„Helden für das Ehrenamt“: Wie ein Schulprojekt im Erzgebirge Jugendliche für Vereine begeistert

„Helden für das Ehrenamt – Engagement macht Schule“: Ein Projekt zeigt jungen Leuten die Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement und das direkt vor Ort in den Vereinen.

Ehrenamtliches Engagement ist ein Herzstück der Gesellschaft und schließt Lücken, wo kommerzielle Angebote enden. Junge Leute zu begeistern, sich zu engagieren, genau da setzt das Projekt „HelDen für das Ehrenamt – Engagement macht Schule" des Erzgebirgskreises an. Dabei lernen Oberschüler Ehrenamt in ihrer Kommune kennen und setzen...