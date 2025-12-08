Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Helden für das Ehrenamt“: Wie ein Schulprojekt im Erzgebirge Jugendliche für Vereine begeistert

Detlef Süß vom EHV-TV-Team (re.) hat Lina Mürbe (li.) und Tim Herzog die Technik erklärt.
Detlef Süß vom EHV-TV-Team (re.) hat Lina Mürbe (li.) und Tim Herzog die Technik erklärt. Bild: Ralf Wendland
Max Eckert (vorn) und Felix Müller mit Stephan Swat, sportlicher Leiter des EHV Aue.
Max Eckert (vorn) und Felix Müller mit Stephan Swat, sportlicher Leiter des EHV Aue. Bild: Ralf Wendland
Detlef Süß steht beim EHV-TV-Team an der Kamera.
Detlef Süß steht beim EHV-TV-Team an der Kamera. Bild: Ralf Wendland
Aue
„Helden für das Ehrenamt“: Wie ein Schulprojekt im Erzgebirge Jugendliche für Vereine begeistert
Von Ralf Wendland
„Helden für das Ehrenamt – Engagement macht Schule“: Ein Projekt zeigt jungen Leuten die Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement und das direkt vor Ort in den Vereinen.

Ehrenamtliches Engagement ist ein Herzstück der Gesellschaft und schließt Lücken, wo kommerzielle Angebote enden. Junge Leute zu begeistern, sich zu engagieren, genau da setzt das Projekt „HelDen für das Ehrenamt – Engagement macht Schule“ des Erzgebirgskreises an. Dabei lernen Oberschüler Ehrenamt in ihrer Kommune kennen und setzen...
