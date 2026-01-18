MENÜ
  • „Herzsichere Bergstadt“ im Erzgebirge: Chefarzt informiert über Defibrillatoren

Die Geschäftsführerin der Stadtwerke, Janice Kaiser, bei der Übergabe der Defibrillatoren. Bild: Amelie Müller
Die Geschäftsführerin der Stadtwerke, Janice Kaiser, bei der Übergabe der Defibrillatoren. Bild: Amelie Müller
„Herzsichere Bergstadt“ im Erzgebirge: Chefarzt informiert über Defibrillatoren
Von Thomas Mehlhorn
Die Schneeberger erfahren im Kulturzentrum Goldne Sonne, wie einfach der Einsatz von Defibrillatoren Leben retten kann. Chefarzt Thomas Ketteler demonstriert praxisnah die Handhabung der Geräte.

Die Stadt Schneeberg hat gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr und der Björn-Steiger-Stiftung das Projekt „Herzsichere Bergstadt“ gestartet. Ziel ist es, im Stadtgebiet öffentlich zugängliche Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) zu installieren und die Bevölkerung im Umgang mit den lebensrettenden Geräten zu schulen.
