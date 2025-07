Hitze im Erzgebirge: Aue bricht Tagesrekord aus dem Jahr 2008

Im Erzgebirge sind am Mittwoch die Temperaturen in die Höhe geschossen. In Aue ist ein neuer Tagesrekord aufgestellt worden. Vergleichsweise „kühl“ war es hingegen auf dem Fichtelberg.

Heiß, heißer, Erzgebirge: Vielerorts sind die Temperaturen in der Region am Mittwoch über 30 Grad Celsius geklettert. Der Deutsche Wetterdienst registrierte am Nachmittag beispielsweise in Deutschneudorf 30,3 Grad und in Marienberg 31,1 Grad. Fast schon „kühl" war es dagegen auf dem Fichtelberg. Gegen 15.30 Uhr sind hier 27,4 Grad gemessen...