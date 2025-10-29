Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei VW sind in Bad Schlema zusammengestoßen.
Zwei VW sind in Bad Schlema zusammengestoßen. Bild: Harry Härtel
Zwei VW sind in Bad Schlema zusammengestoßen.
Zwei VW sind in Bad Schlema zusammengestoßen. Bild: Harry Härtel
Aue
Hoher Sachschaden nach Kollision auf Bundesstraße im Erzgebirge
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei VW sind in Bad Schlema zusammengestoßen. Der Schaden: immens.

Rund 20.000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall am Dienstagabend in Bad Schlema entstanden. Laut Polizei fuhren ein 56-Jähriger mit seinem VW sowie ein nachfolgender VW-Kleinwagen (Fahrerin: 21) auf der in dem Bereich zweispurigen Auer Straße (B 169) aus Richtung Schneeberg in Richtung Aue auf dem rechten Fahrstreifen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
21.10.2025
2 min.
Zwei Schwerverletzte bei Crash in Innenstadt im Erzgebirge – Polizei äußert sich zum Unfallhergang
Die B 101 in Aue musste in Folge des Unfalls voll gesperrt werden.
Ein Unfall hat am Dienstagmorgen mitten in der Innenstadt von Aue zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr geführt. Zwei Fahrzeuge waren auf einer viel befahrenen Kreuzung zusammengestoßen. Was bisher bekannt ist.
Katrin Hofmann, Niko Mutschmann
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
16.10.2025
3 min.
Sperrung an Bundesstraße im Erzgebirge lässt rätseln: Was tut sich da am Fahrbahnrand?
In Bad Schlema musste eine Spur der B 169 gesperrt werden.
Eine Spur der Bundesstraße 169 in Bad Schlema ist wegen einer Baustelle gesperrt. Was wird dort gemacht? Und wie lange werden sich die Arbeiten hinziehen?
Heike Mann
Mehr Artikel