  • Huthaus im Erzgebirge wird originalgetreu wieder aufgebaut: Verein feiert Richtfest

Mitglieder der Interessengemeinschaft Historischer Erzbergbau Lößnitz vor ihrem neuen Kuttenhaus, für das diese Woche Richtfest gefeiert wurde. Bild: Georg Dostmann
Mitglieder der Interessengemeinschaft Historischer Erzbergbau Lößnitz vor ihrem neuen Kuttenhaus, für das diese Woche Richtfest gefeiert wurde. Bild: Georg Dostmann
Huthaus im Erzgebirge wird originalgetreu wieder aufgebaut: Verein feiert Richtfest
Von Heike Mann
Eine Partnerschaft mit einer Stadt in Tschechien hat einem Lößnitzer Verein Zugang zu Fördermitteln ermöglicht. Damit kann ein lang gehegter Traum verwirklicht werden.

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG) Historischer Erzbergbau Lößnitz haben am Montag ihr Habit als Bergleute angelegt. Sie hatten einen guten Grund dafür: das Richtfest für das Kuttenhaus, an dem seit einem Jahr gebaut wird. „Eine lange, fast unendliche Geschichte“ ging dem voraus, sagte der Vorsitzende des Vereins, Jens Hahn. Er...
