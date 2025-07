„Ich bin stinksauer“: Vollsperrung von wichtiger Straße im Erzgebirge sorgt für Kundenschwund – Händler verzweifelt

Seit Dienstag ist die Poststraße in Aues Innenstadt voll gesperrt. Deshalb musste auch der Busbahnhof umziehen – vom Postplatz zum Bahnhof. Für die umliegenden Geschäfte hat das gravierende Folgen.

Wo sind die freundlichen Verkäuferinnen vom Vu-Frischmarkt am Auer Postplatz? Das fragt sich dieser Tage vielleicht der ein oder andere Kunde, der in das Geschäft geht. Die Antwort von Inhaber Vu Chien Thang: „Im Urlaub, und dann muss ich sie voraussichtlich in Kurzarbeit schicken.“