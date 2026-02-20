MENÜ
  • „Ich habe kein Verständnis dafür, Ängste zu schüren“: Chef der Polizeischule Schneeberg kritisiert Gewerkschafterin in Radon-Debatte

Der leitende Polizeidirektor Stefan Dörner und die Polizeifachschule.
Der leitende Polizeidirektor Stefan Dörner und die Polizeifachschule. Bild: Andreas Seidel, Georg Dostmann
Aue
„Ich habe kein Verständnis dafür, Ängste zu schüren“: Chef der Polizeischule Schneeberg kritisiert Gewerkschafterin in Radon-Debatte
Redakteur
Von Oliver Hach
Nach einem anonymen Brief und Aussagen über Radongas in der Schneeberger Polizeischule und vermeintliche Todesfälle meldet sich jetzt der Leiter zu Wort. Sieht er eine Kampagne gegen das Haus?

Der Leiter der Polizeifachschule Schneeberg hat sich mit deutlichen Worten in die Diskussion um Radonbelastung in der Ausbildungsstätte eingeschaltet. „Ich habe kein Verständnis dafür, bei den Beschäftigten und Auszubildenden der Polizeifachschule Ängste zu schüren“, schrieb Stefan Dörner in einem internen Brief an Bedienstete und...
