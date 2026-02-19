Nach anonymem Brief: Radon-Belastung an Polizeifachschule im Erzgebirge sorgt für Diskussion

Aue
In der größten Ausbildungsstätte der sächsischen Polizei in Schneeberg sind erhöhte Radonwerte festgestellt worden. Kommunalpolitiker verweisen auf laufende Maßnahmen und die Bedeutung des Standorts.
Schlummert in den Kellern der Polizeifachschule Schneeberg ein unsichtbares Risiko? Nach Angaben des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement liegen die Radonwerte in erdberührten Räumen „deutlich über 300 Becquerel pro Kubikmeter“ – also über dem Referenzwert, ab dem das Strahlenschutzgesetz Maßnahmen verlangt.
