MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • „Ihr lasst leere Kartons mitgehen“: Erzgebirger spottet über Diebeszug in seinem 24-Stunden-Laden

In dem 24-Stunden-Laden in Aue haben sich Diebe zu schaffen gemacht. Betreiber Tim Werner hat davon ein Video auf Instagram gepostet.
In dem 24-Stunden-Laden in Aue haben sich Diebe zu schaffen gemacht. Betreiber Tim Werner hat davon ein Video auf Instagram gepostet. Bild: Screenshot: Instagram/24seven_aue/Freie Presse
Die Polizei wurde kurz nach Mitternacht zu dem Einbruch in das Geschäft am Postplatz in Aue alarmiert.
Die Polizei wurde kurz nach Mitternacht zu dem Einbruch in das Geschäft am Postplatz in Aue alarmiert. Bild: Marcus Brandt/dpa/Archiv
Blick von außen: der 24-Stunden-Laden in Aue.
Blick von außen: der 24-Stunden-Laden in Aue. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
In dem 24-Stunden-Laden in Aue haben sich Diebe zu schaffen gemacht. Betreiber Tim Werner hat davon ein Video auf Instagram gepostet.
In dem 24-Stunden-Laden in Aue haben sich Diebe zu schaffen gemacht. Betreiber Tim Werner hat davon ein Video auf Instagram gepostet. Bild: Screenshot: Instagram/24seven_aue/Freie Presse
Die Polizei wurde kurz nach Mitternacht zu dem Einbruch in das Geschäft am Postplatz in Aue alarmiert.
Die Polizei wurde kurz nach Mitternacht zu dem Einbruch in das Geschäft am Postplatz in Aue alarmiert. Bild: Marcus Brandt/dpa/Archiv
Blick von außen: der 24-Stunden-Laden in Aue.
Blick von außen: der 24-Stunden-Laden in Aue. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Update
Aue
„Ihr lasst leere Kartons mitgehen“: Erzgebirger spottet über Diebeszug in seinem 24-Stunden-Laden
Von Heike Mann, Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In dem 24-Stunden-Laden am Postplatz in Aue haben sich Diebe gewaltsam Zugang zu den Automaten verschafft. Was die Täter mitgehen ließen – und welche Konsequenzen der Betreiber zieht.

Im 24-Stunden-Geschäft am Postplatz in Aue haben sich bisher unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam Zugang zu zwei der dort aufgestellten Automaten verschafft. Kurz nach Mitternacht ging bei der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz dazu eine Meldung ein. Die Täter betraten die frei zugänglichen Ladenräume und machten sich an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
22.11.2025
2 min.
Vom Erzgebirge in die Großstädte: Junger Unternehmer mit Idee von 24-Stunden-Laden erfolgreich
Tim Werner ist der Inhaber des 24-Stunden-Ladens in Aue.
An sieben Tagen der Woche rund um die Uhr einkaufen – das geht in einem Laden in Aues Innenstadt. Die Idee ist erfolgreich, weshalb das Geschäft jetzt expandiert.
Heike Mann
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
16:00 Uhr
1 min.
Kulturhauptstadt ein Jahr später: OB feiert nicht in Chemnitz, sondern in Oulu
Die Toripolliisi-Statue, die einen Schutzpolizisten darstellt, steht vor der Markthalle in Oulu. Die Statue ist ein Wahrzeichen der Stadt.
Sven Schulze hat das Wochenende in Finnland verbracht. Im Norden wurde das Kulturhauptstadtjahr eröffnet. Wer noch mit dabei war.
Denise Märkisch
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
Mehr Artikel