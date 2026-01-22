„Ihr lasst leere Kartons mitgehen“: Erzgebirger spottet über Diebeszug in seinem 24-Stunden-Laden

In dem 24-Stunden-Laden am Postplatz in Aue haben sich Diebe gewaltsam Zugang zu den Automaten verschafft. Was die Täter mitgehen ließen – und welche Konsequenzen der Betreiber zieht.

Im 24-Stunden-Geschäft am Postplatz in Aue haben sich bisher unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam Zugang zu zwei der dort aufgestellten Automaten verschafft. Kurz nach Mitternacht ging bei der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz dazu eine Meldung ein. Die Täter betraten die frei zugänglichen Ladenräume und machten sich an...