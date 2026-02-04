MENÜ
  • Erzgebirge
  • Aue
  • „Axt-Amateure“: Erzgebirger amüsiert mit Videoclip über Einbruch in sein 24-Stunden-Geschäft das Netz

Aue
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Hosen auf Halbmast und leere Kartons als Beute: Ein Video aus dem Erzgebirge geht gerade durch die Decke: Es zeigt drei eher glücklose Diebe in einem 24-Stunden-Laden in Aue. Der betroffene Inhaber kontert den Frust mit Humor.

Ein dreister Diebstahl im 24-Stunden-Geschäft am Postplatz in Aue bot für Tim Werner eigentlich allen Grund zur Verärgerung. Doch der Betreiber des Ladens hat aus dem Vorfall jetzt einen unerwarteten Klickerfolg im Netz gemacht. Mehr als 1,3 Millionen Mal ist inzwischen ein Video von ihm aufgerufen worden, das er in den vergangenen Tagen zu dem...
