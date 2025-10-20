IT-Angriff im Erzgebirge: Großes Unternehmen wird Ziel von Cyberkriminellen

Die Nickelhütte Aue, einer der größten Arbeitgeber der Region, ist durch Schadsoftware angegriffen worden. Dabei wurden Daten der Büro-IT verschlüsselt. Nun unterstützen Sicherheitsexperten den Betrieb.

Die Nickelhütte Aue ist Ziel eines Angriffs aus dem Internet geworden. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, gelang es Kriminellen mithilfe einer Schadsoftware, sogenannter Ransomware, Teile der Büro-IT zu befallen. Aufgrund dieses Angriffs wurden Daten verschlüsselt.