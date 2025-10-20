Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • IT-Angriff im Erzgebirge: Großes Unternehmen wird Ziel von Cyberkriminellen

Die Nickelhütte Aue ist Opfer eines Angriffs mit Schadsoftware geworden.
Die Nickelhütte Aue ist Opfer eines Angriffs mit Schadsoftware geworden.
Die Nickelhütte Aue ist Opfer eines Angriffs mit Schadsoftware geworden.
Die Nickelhütte Aue ist Opfer eines Angriffs mit Schadsoftware geworden. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Aue
IT-Angriff im Erzgebirge: Großes Unternehmen wird Ziel von Cyberkriminellen
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Die Nickelhütte Aue, einer der größten Arbeitgeber der Region, ist durch Schadsoftware angegriffen worden. Dabei wurden Daten der Büro-IT verschlüsselt. Nun unterstützen Sicherheitsexperten den Betrieb.

Die Nickelhütte Aue ist Ziel eines Angriffs aus dem Internet geworden. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, gelang es Kriminellen mithilfe einer Schadsoftware, sogenannter Ransomware, Teile der Büro-IT zu befallen. Aufgrund dieses Angriffs wurden Daten verschlüsselt.
