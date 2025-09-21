Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Sebastian Klussmann, „Jäger“ bei „Gefragt-Gejagt“, war in Schneeberg zu Gast.
Sebastian Klussmann, „Jäger" bei „Gefragt-Gejagt", war in Schneeberg zu Gast. Bild: Ramona Schwabe
Sebastian Klussmann, „Jäger“ bei „Gefragt-Gejagt“, war in Schneeberg zu Gast.
Sebastian Klussmann, „Jäger“ bei „Gefragt-Gejagt“, war in Schneeberg zu Gast. Bild: Ramona Schwabe
Aue
„Jäger“ in der Goldnen Sonne in Schneeberg
Von Ramona Schwabe
Mit Sebastian Klussmann stand am Samstagabend ein professioneller deutscher Quizspieler, Redner und Autor im Kulturzentrum „Goldne Sonne“ in Schneeberg auf der Bühne.

Er ist professioneller Quizspieler, Redner und Autor und bekannt als „Jäger“ in der ARD-Quizsendung „Gefragt-Gejagt“, wo er als „Der Besserwisser“ agiert. Gemeint ist Sebastian Klussmann, der als bisher einziger Deutscher im Einzel eine Goldmedaille bei der Quiz-Olympiade gewonnen hat und das im Themen-Gebiet „Business“, was ihm...
