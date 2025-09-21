„Jäger“ in der Goldnen Sonne in Schneeberg

Mit Sebastian Klussmann stand am Samstagabend ein professioneller deutscher Quizspieler, Redner und Autor im Kulturzentrum „Goldne Sonne“ in Schneeberg auf der Bühne.

Er ist professioneller Quizspieler, Redner und Autor und bekannt als „Jäger“ in der ARD-Quizsendung „Gefragt-Gejagt“, wo er als „Der Besserwisser“ agiert. Gemeint ist Sebastian Klussmann, der als bisher einziger Deutscher im Einzel eine Goldmedaille bei der Quiz-Olympiade gewonnen hat und das im Themen-Gebiet „Business“, was ihm...