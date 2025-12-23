„Jeder freute sich darüber“ – Warum sind diese Sitzbänke im Erzgebirge verschwunden?

Nach der Sanierung entwickelte sich die Halde 366 bei Alberoda zu einem beliebten Spazierziel. Umso größer ist nun der Unmut, nachdem mehrere privat aufgestellte Sitzbänke entfernt wurden.

Einst war die Halde 366 bei Alberoda ein unwirtlicher Ort. Sie war bekannt für ihre erhöhte Radonbelastung. Nach der Sanierung und Begrünung wurde sie zu einem beliebten Ziel für Spaziergänger. Doch nun ärgern sich die Anlieger, denn mehrere Bänke wurden abgebaut. Für die Ausflügler ist das ein Rückschritt und nicht nachvollziehbar.