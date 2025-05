Jens Weißflog entfacht Tradition: In Sosa rauchen die Meiler

Durch langsame Verschwelung verwandelt sich heimisches Holz in Sosa zu hochwertiger Holzkohle. Das Handwerk lockte am Wochenende gut 1500 Besucher in die örtliche Erlebnisköhlerei.

Die Holzkohle aus Sosa hat nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Vor Jahrhunderten für das Schmelzen von Erz „erfunden“, ist sie heutzutage vom heimischen Grill kaum wegzudenken. Und die erzgebirgischen Köhler, die sie herstellen, bleiben trotz ihrer schwarzen Kluft eine lebensfrohe Zunft. Denn ihr altehrwürdiges Handwerk lockte am... Die Holzkohle aus Sosa hat nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Vor Jahrhunderten für das Schmelzen von Erz „erfunden“, ist sie heutzutage vom heimischen Grill kaum wegzudenken. Und die erzgebirgischen Köhler, die sie herstellen, bleiben trotz ihrer schwarzen Kluft eine lebensfrohe Zunft. Denn ihr altehrwürdiges Handwerk lockte am...