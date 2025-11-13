Köhlerdorf im Erzgebirge will mit seiner Einzigartigkeit punkten und neue Kontakte zu tschechischem Nachbar knüpfen

Zwischen Sosa im erzgebirgischen und Abertamy im böhmischen Erzgebirge soll ein neuer Wanderweg entwickelt werden. Was damit die Grundschule und die Bergbrüderschaft des Ortes zu tun haben.

Sosa ist bekannt als Köhlerdorf und für seine Talsperre. In der Erlebnisköhlerei und an der Talsperre sind vor allem an den Wochenenden viele Besucher unterwegs. Doch der Ort hat mehr zu bieten, einiges davon ist einzigartig. Köhlerlehrpfad, Freilichtbühne und Frölich-Stolln gehören dazu. In einem grenzüberschreitenden Projekt sollen diese...