Jetzt doch: Neuer Anlauf für 7-Millionen-Euro-Investition in Kurort im Erzgebirge

Seit Jahren soll für eine Millionensumme ein neues Wohn- und Geschäftshaus mitten im Kurzentrum von Bad Schlema entstehen. Jetzt bekommt das Bauprojekt neuen Schwung – allerdings gibt es eine neue Nutzung. Was geplant ist.

Jahrelang wurde darum gestritten, nun ist ein neuer Anlauf in Sicht: Mitten im Kurzentrum von Bad Schlema soll seit längerer Zeit ein neues großes Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Geschätzte Kosten: rund sieben Millionen Euro. Jahrelang wurde darum gestritten, nun ist ein neuer Anlauf in Sicht: Mitten im Kurzentrum von Bad Schlema soll seit längerer Zeit ein neues großes Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Geschätzte Kosten: rund sieben Millionen Euro.