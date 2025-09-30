Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Jetzt doch: Neuer Anlauf für 7-Millionen-Euro-Investition in Kurort im Erzgebirge

So ähnlich soll der Neubau aussehen, der an Kurpromenade in Bad Schlema geplant ist. Die Visualisierung zeigt den Planungsstand aus dem Jahr 2023.
So ähnlich soll der Neubau aussehen, der an Kurpromenade in Bad Schlema geplant ist. Die Visualisierung zeigt den Planungsstand aus dem Jahr 2023. Bild: RTLL Holding AG/Archiv
So ähnlich soll der Neubau aussehen, der an Kurpromenade in Bad Schlema geplant ist. Die Visualisierung zeigt den Planungsstand aus dem Jahr 2023.
So ähnlich soll der Neubau aussehen, der an Kurpromenade in Bad Schlema geplant ist. Die Visualisierung zeigt den Planungsstand aus dem Jahr 2023. Bild: RTLL Holding AG/Archiv
Aue
Jetzt doch: Neuer Anlauf für 7-Millionen-Euro-Investition in Kurort im Erzgebirge
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Jahren soll für eine Millionensumme ein neues Wohn- und Geschäftshaus mitten im Kurzentrum von Bad Schlema entstehen. Jetzt bekommt das Bauprojekt neuen Schwung – allerdings gibt es eine neue Nutzung. Was geplant ist.

Jahrelang wurde darum gestritten, nun ist ein neuer Anlauf in Sicht: Mitten im Kurzentrum von Bad Schlema soll seit längerer Zeit ein neues großes Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Geschätzte Kosten: rund sieben Millionen Euro.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
2 min.
Serie dreister Diebstähle im Erzgebirge: Kriminelle schlagen erneut zu
Der Defibrillator am Ringerzentrum in Bad Schlema ist bereits zum zweiten Mal gestohlen worden.
In Bad Schlema haben Kriminelle einen Defibrillator gestohlen, der bei Herzproblemen Leben retten kann. Es ist nicht das erste Mal, dass ein solches Gerät gestohlen wurde.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
Mehr Artikel