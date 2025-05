Keine Spieler, keine Fans, aber eine Sängerin tritt auf: Was ist da los im Erzgebirgsstadion in Aue?

Keine Fußballspieler, kein vollen Zuschauerränge – und dennoch ist im Auer Stadion jetzt richtig was los gewesen. Drei Tage lang wurde dort nämlich gedreht. Aber wofür eigentlich?

Keine Ankündigung via Pressemitteilung oder Social Media, dass es eine Veranstaltung im Auer Stadion gibt. Auch von den Fußballspielern des FC Erzgebirge Aue (FCE) ist keiner zu sehen. Doch irgendetwas hat sich am vergangenen Wochenende im Fußballstadion von Aue getan. Musik schallte durch die „heiligen“ Hallen der Veilchen. Was war da los?