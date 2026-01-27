MENÜ
  • Kinder-Mangel: Stadt im Erzgebirge erwartet 2030 deutlichen Rückgang bei Schulanfängern

Blick aus der Luft auf Aue: In der Stadt wird es künftig wohl weniger erste Grundschulklassen geben.
Blick aus der Luft auf Aue: In der Stadt wird es künftig wohl weniger erste Grundschulklassen geben. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Blick aus der Luft auf Aue: In der Stadt wird es künftig wohl weniger erste Grundschulklassen geben.
Blick aus der Luft auf Aue: In der Stadt wird es künftig wohl weniger erste Grundschulklassen geben. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Aue
Kinder-Mangel: Stadt im Erzgebirge erwartet 2030 deutlichen Rückgang bei Schulanfängern
Von Irmela Hennig
In der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema werden im Jahr 2030 Prognosen zufolge deutlich weniger Kinder eingeschult als zuletzt. Von einem Negativ-Trend geht das Landratsamt aber für den gesamten Kreis aus.

Gibt’s in Aue-Bad Schlema bald deutlich weniger Kinder? In Ratssitzungen der Großen Kreisstadt war das jüngst wiederholt ein Thema. Anlass war die Diskussion um steigende Elternbeiträge in örtlichen Kitas.
