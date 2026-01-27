Kinder-Mangel: Stadt im Erzgebirge erwartet 2030 deutlichen Rückgang bei Schulanfängern

In der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema werden im Jahr 2030 Prognosen zufolge deutlich weniger Kinder eingeschult als zuletzt. Von einem Negativ-Trend geht das Landratsamt aber für den gesamten Kreis aus.

Gibt's in Aue-Bad Schlema bald deutlich weniger Kinder? In Ratssitzungen der Großen Kreisstadt war das jüngst wiederholt ein Thema. Anlass war die Diskussion um steigende Elternbeiträge in örtlichen Kitas.