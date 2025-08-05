Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kindervilla „Pusteblume“ in Lößnitz besteht seit 30 Jahren: Jetzt gab es eine musikalische Premiere

Im Bild Erzieherin Annabell Dietel (Mitte) - hier mit Kindern aus dem Waldkindergarten.
Im Bild Erzieherin Annabell Dietel (Mitte) - hier mit Kindern aus dem Waldkindergarten.
Im Bild Erzieherin Annabell Dietel (Mitte) - hier mit Kindern aus dem Waldkindergarten.
Im Bild Erzieherin Annabell Dietel (Mitte) - hier mit Kindern aus dem Waldkindergarten. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Kindervilla „Pusteblume“ in Lößnitz besteht seit 30 Jahren: Jetzt gab es eine musikalische Premiere
Von Ramona Schwabe
Zum 30-jährigen Bestehen der Kindervilla „Pusteblume“ in Lößnitz hat es eine Festwoche und ein Familienfest gegeben. Drei Erzieherinnen sind von Anfang an dabei.

Die Kindervilla „Pusteblume“ in Lößnitz besteht seit 30 Jahren. Aus diesem Anlass fand eine Festwoche mit Familienfest statt. Zur Einrichtung gehört auch der Waldkindergarten „Waldstrolche“, der ein besonderes Alleinstellungsmerkmal darstellt. Aktuell werden dort 108 Mädchen und Jungen betreut.
