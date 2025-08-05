Kindervilla „Pusteblume“ in Lößnitz besteht seit 30 Jahren: Jetzt gab es eine musikalische Premiere

Aue
Zum 30-jährigen Bestehen der Kindervilla „Pusteblume“ in Lößnitz hat es eine Festwoche und ein Familienfest gegeben. Drei Erzieherinnen sind von Anfang an dabei.
Die Kindervilla „Pusteblume“ in Lößnitz besteht seit 30 Jahren. Aus diesem Anlass fand eine Festwoche mit Familienfest statt. Zur Einrichtung gehört auch der Waldkindergarten „Waldstrolche“, der ein besonderes Alleinstellungsmerkmal darstellt. Aktuell werden dort 108 Mädchen und Jungen betreut.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.