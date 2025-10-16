Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Aue
Kita im Erzgebirge räumt bei Spiele-Projekt ab
Von Georg Ulrich Dostmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Große Freude bei den Kindern in Lauter: Das „Kinderhaus Mini und Maxi“ gehört zu den Gewinnern des Projekts „Spielen macht Schule“. Jetzt gibt es jede Menge neue Spiele zum Lernen und Entdecken.

Spielend lernen in der Kita – das geht jetzt besonders gut im „Kinderhaus Mini und Maxi“ der Volkssolidarität Westerzgebirge in Lauter. Die Kindereinrichtung zählt zu den Gewinnern des Projektes „Spielen macht Schule – auch am Nachmittag“. Die Initiative des Deutschen Verbands der Spielwarenindustrie und dem Verein „Mehr Zeit für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:20 Uhr
1 min.
Kirmeszauber mit Kinderfest in Breitenfeld
Breitenfeld feiert Kirmes: Am Samstag lädt ein Kinderfest mit Hüpfburg und Schminken zum Strahlen ein. Abends erwacht die Tradition der Roggenstum. Sonntag gibt es noch mehr zu entdecken.
Babette Philipp
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
13:58 Uhr
2 min.
Plauener Ferienkinder tauchen in bunte Zirkuswelt ein
Hortkinder der Grundschule Oberlosa sowie Mädchen und Jungen der Kita Kemmlerzwerge nehmen an einem besonderen Zirkusprojekt teil. Das Ergebnis ist in zwei öffentlichen Vorstellungen zu sehen.
Ellen Liebner
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:15 Uhr
1 min.
Ampel-Ärger in Oelsnitz: Kritik ist für Stadt neu
Wegen längerer Wartezeiten an Ampeln der B 92 gibt es in Oelsnitz Kritik.
Es habe keine Beschwerden zu Schaltungen und Wartezeiten auf der B 92 gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Die zuständige Behörde hatte indes reagiert.
Ronny Hager
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
Mehr Artikel