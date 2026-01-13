MENÜ
  • Erzgebirge
  • Aue
  • Kleiner Ort im Erzgebirge schafft es in die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau

Der Eibenstocker Ortsteil Blauenthal hat es am Montagabend in die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau geschafft. Bild: Screenshot: FP/tagesschau.de
Aue
Kleiner Ort im Erzgebirge schafft es in die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau
Von Jürgen Freitag und Heike Mann
Ein Millionen-Publikum hat am Montagabend Bilder aus dem Erzgebirge gesehen. Tagesschau-Moderatorin Susanne Daubner sprach über einen besonderen Winterspaß in der Region – und von „wagemutigen Eiskletterern“.

Ein Millionen-Publikum schaltet regelmäßig die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau in der ARD ein. Am Montagabend bekamen Zuschauer dabei besondere Bilder aus dem Erzgebirge zu sehen.
