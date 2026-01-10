MENÜ
  • Ungewöhnlicher Kletterspaß im Erzgebirge: Wasserfall wird zur Eiswand

Bild: Niko Mutschmann
Bild: Niko Mutschmann
Bild: Niko Mutschmann
Bild: Niko Mutschmann
Aue
Ungewöhnlicher Kletterspaß im Erzgebirge: Wasserfall wird zur Eiswand
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Immer wenn es kalt genug ist, bildet sich eine Eiswand aus dem Blauenthaler Wasserfall. Dann ist das Outdoorteam Westerzgebirge gefordert.

Ein ungewöhnlicher Klettersport kann im Erzgebirge wieder am Blauenthaler Wasserfall versucht werden. Das Outdoorteam Westerzgebirge kümmert sich bei entsprechenden Temperaturen darum, dass der Zulauf aus dem Graben oberhalb so ist, dass das Wasser langsam über dem entstandenen Eisgebilde läuft und so dafür sorgt, dass es immer dicker wird...
Mehr Artikel