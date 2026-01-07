MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Nach bitterkalter Nacht im Erzgebirge: Blauenthaler Wasserfall und Mulde sind zu Eis erstarrt

Bild: Niko Mutschmann
Bild: Heike Mann
Bild: Niko Mutschmann
Bild: Heike Mann
Aue
Nach bitterkalter Nacht im Erzgebirge: Blauenthaler Wasserfall und Mulde sind zu Eis erstarrt
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die derzeit eisigen Temperaturen sorgen für Naturphänomene der besonderen Art. Selbst fließende Gewässer erstarren.

Dauerfrost mit Temperaturen auch tagsüber unter Null Grad hat dazu geführt, dass die Mulde in Aue eine Eisschicht bekommen hat. Auch der Wasserfall in Blauenthal ist vereist. Eisklettern ist allerdings noch nicht möglich, so Michael Scholz vom Outdoorteam Westerzgebirge. Das will sich darum kümmern, die Eisformation für den ungewöhnlichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:20 Uhr
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
29.11.2025
1 min.
Weiße Pisten locken Wintersportler ins Erzgebirge
In Eibenstock begrüßte die Skiarena zum ersten Skiwochenende zahlreiche Gäste. Auch in den böhmischen Skigebieten Potůčky und Klínovec kamen Wintersportler auf ihre Kosten.
Niko Mutschmann
12:00 Uhr
2 min.
Bis zu minus 20 Grad in der Nacht: Doch zwischen Freiberg und dem Erzgebirge war es schon kälter
Bis zu minus 30 Grad wurden in Mittelsachsen schon gemessen - vor 70 Jahren.
Für viele Wetterstationen war der Dienstagmorgen die kälteste Zeit seit Jahren. Welche historischen Temperaturen wurden in der Region schon gemessen?
Johanna Klix
16:25 Uhr
1 min.
E-Bike und Schuhe aus Kellern in Bad Elster gestohlen
In Bad Elster wurde in mehrere Keller eingebrochen.
Diebe drangen in zwei Wohnhäuser ein. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel