Klinikpersonal aus dem Erzgebirge verteilt an Heimkinder große und kleine Geschenke

Für viele Kinder in Heimen im Erzgebirge ist Weihnachten eine hochemotionale Zeit. Eine Aktion des Klinikpersonals in Aue sorgt nun dafür, dass sie trotz schwieriger Umstände ein harmonisches Fest erleben.

22 Kinder und Jugendliche leben derzeit im Kinder- und Jugendheim „Port 7“ in Oelsnitz. Acht von ihnen haben Weihnachtsurlaub und dürfen das Fest bei ihrer Familie verbringen. Alle anderen bleiben, sagt Heimleiter Eric Harzer. „Wir kochen etwas Besonderes. Diesmal waren Rinderrouladen gewünscht.“ Reich gedeckt wird an Heiligabend auch... 22 Kinder und Jugendliche leben derzeit im Kinder- und Jugendheim „Port 7“ in Oelsnitz. Acht von ihnen haben Weihnachtsurlaub und dürfen das Fest bei ihrer Familie verbringen. Alle anderen bleiben, sagt Heimleiter Eric Harzer. „Wir kochen etwas Besonderes. Diesmal waren Rinderrouladen gewünscht.“ Reich gedeckt wird an Heiligabend auch...