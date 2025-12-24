MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Klinikpersonal aus dem Erzgebirge verteilt an Heimkinder große und kleine Geschenke

Mitarbeiter und Bewohner der Diakonie-Heime aus Eibenstock und Oelsnitz holten diese Woche die Geschenke im Helios-Klinikum in Aue ab.
Mitarbeiter und Bewohner der Diakonie-Heime aus Eibenstock und Oelsnitz holten diese Woche die Geschenke im Helios-Klinikum in Aue ab. Bild: Anna Neef
Mitarbeiter und Bewohner der Diakonie-Heime aus Eibenstock und Oelsnitz holten diese Woche die Geschenke im Helios-Klinikum in Aue ab.
Mitarbeiter und Bewohner der Diakonie-Heime aus Eibenstock und Oelsnitz holten diese Woche die Geschenke im Helios-Klinikum in Aue ab. Bild: Anna Neef
Aue
Klinikpersonal aus dem Erzgebirge verteilt an Heimkinder große und kleine Geschenke
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für viele Kinder in Heimen im Erzgebirge ist Weihnachten eine hochemotionale Zeit. Eine Aktion des Klinikpersonals in Aue sorgt nun dafür, dass sie trotz schwieriger Umstände ein harmonisches Fest erleben.

22 Kinder und Jugendliche leben derzeit im Kinder- und Jugendheim „Port 7“ in Oelsnitz. Acht von ihnen haben Weihnachtsurlaub und dürfen das Fest bei ihrer Familie verbringen. Alle anderen bleiben, sagt Heimleiter Eric Harzer. „Wir kochen etwas Besonderes. Diesmal waren Rinderrouladen gewünscht.“ Reich gedeckt wird an Heiligabend auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.12.2025
2 min.
Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauen
Israels Regierungschef Netanjahu will die landeseigene Rüstungsindustrie stärken. (Archivbild)
Während des Gaza-Kriegs setzten Deutschland und andere Länder ihre Rüstungsexporte an Israel zeitweise aus. Für Ministerpräsident Netanjahu ein Affront - auf den Milliardeninvestitionen folgen sollen.
08:00 Uhr
4 min.
Wenn der Weihnachtsmann klingelt, dann könnte es im Erzgebirge auch das Maskottchen vom EHV Aue sein ...
Weihnachtsmann Steffen Ezold beschert Kinder auf dem Weihnachtsmarkt in Schneeberg und an Heiligabend im privaten Umfeld.
Steffen Ezold rastet selten. In seiner Freizeit engagiert er sich beim Handball in Aue und in Schneeberg. Selbst an Heiligabend begibt er sich auf Achse - und beschert die Kinder in der Nachbarschaft.
Anna Neef
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
25.12.2025
3 min.
Ohne Karpfen kein Silvester: Seit mehr als 30 Jahren sorgt Michael Helmert für Fisch auf dem Tisch vieler Erzgebirger
Michael Helmert bereitet sich auf den Verkauf der Silvesterkarpfen vor.
Fisch fasziniert den Rübenauer schon seit der Kindheit. Er verarbeitet ihn oder verkauft ihn ganz wie zum Jahreswechsel. Doch er stellt auch fest, dass sich gerade bei jungen Kunden etwas verändert.
Thomas Wittig
24.12.2025
1 min.
FC Erzgebirge: Nächster ehemaliger Aue-Spieler folgt Pavel Dotchev
Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev und Mitspieler Mirnes Pepic gibt es für Niko Vukancic.
Nach einem kurzen Gastspiel in der Slowakei war Ex-FCE-Abwehrspieler Niko Vukancic ohne Verein. Nun unterschrieb er bei den Spatzen, welche seit November von Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev betreut werden.
Thomas Kaufmann
Mehr Artikel