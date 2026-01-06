MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Konzerte, Comedy und Abba-Show: Kulturzentrum im Erzgebirge plant 2026 mit diesen Höhepunkten

Die Queenz of Piano kommen nach Schneeberg und wollen mit besonderen Klängen begeistern.
Die Queenz of Piano kommen nach Schneeberg und wollen mit besonderen Klängen begeistern. Bild: Matthias Kupczyk
Legendäre Songs erklingen in Schneeberg, gesungen von der SOS-Abba Tribute-Band.
Legendäre Songs erklingen in Schneeberg, gesungen von der SOS-Abba Tribute-Band. Bild: Jens Meinel
Das Comedy-Duo Zärtlichkeiten mit Freunden ist zu Gast im Erzgebirge.
Das Comedy-Duo Zärtlichkeiten mit Freunden ist zu Gast im Erzgebirge. Bild: Volker Tzschucke
Die Queenz of Piano kommen nach Schneeberg und wollen mit besonderen Klängen begeistern.
Die Queenz of Piano kommen nach Schneeberg und wollen mit besonderen Klängen begeistern. Bild: Matthias Kupczyk
Legendäre Songs erklingen in Schneeberg, gesungen von der SOS-Abba Tribute-Band.
Legendäre Songs erklingen in Schneeberg, gesungen von der SOS-Abba Tribute-Band. Bild: Jens Meinel
Das Comedy-Duo Zärtlichkeiten mit Freunden ist zu Gast im Erzgebirge.
Das Comedy-Duo Zärtlichkeiten mit Freunden ist zu Gast im Erzgebirge. Bild: Volker Tzschucke
Aue
Konzerte, Comedy und Abba-Show: Kulturzentrum im Erzgebirge plant 2026 mit diesen Höhepunkten
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Pianoklängen über Comedy bis hin zu Abba-Musik: Die „Goldne Sonne“ in Schneeberg bietet dieses Jahr ein abwechslungsreiches Programm. Auch eine Hochzeitsmesse steht auf dem Kalender.

Mit Konzerten, Comedy und einer Abba-Show hat die „Goldne Sonne“ in Schneeberg für das erste Halbjahr ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. In der zweiten Jahreshälfte dürfen sich die Schneeberger auf das 555. Stadtjubiläum freuen. „Freie Presse“ gibt einen Überblick.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.12.2025
2 min.
Erfolgsgeschichte im Gewandhaus Leipzig: Warum Erzgebirger dort am Wochenende spielen
Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes spielt das Landesbergmusikkorps Sachsen in Schneeberg. Vorher gibt es einen Auftritt in Leipzig.
Das Musikkorps der Bergstadt Schneeberg gestaltet die Bergmannsweihnacht im Gewandhaus Leipzig. Am Sonntag gibt es außerdem einen ganz besonderen Auftritt in der Heimat.
Thomas Mehlhorn
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
23.12.2025
2 min.
Neuer Whisky für das Erzgebirge: Premiere im Gästehaus „1979“
Denny Helmer hat mit dem ersten eigenen Whisky-Projekt einen Traum verwirklicht.
Gemeinsam mit einer Brennerei hat das Kulturzentrum Goldne Sonne in Schneeberg eine limitierte Whisky-Abfüllung realisiert. Die Auflage spielt auf den Namen des Gästehauses „1979“ an.
Ralf Wendland
Mehr Artikel