Konzerte, Comedy und Abba-Show: Kulturzentrum im Erzgebirge plant 2026 mit diesen Höhepunkten

Von Pianoklängen über Comedy bis hin zu Abba-Musik: Die „Goldne Sonne“ in Schneeberg bietet dieses Jahr ein abwechslungsreiches Programm. Auch eine Hochzeitsmesse steht auf dem Kalender.
Mit Konzerten, Comedy und einer Abba-Show hat die „Goldne Sonne“ in Schneeberg für das erste Halbjahr ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. In der zweiten Jahreshälfte dürfen sich die Schneeberger auf das 555. Stadtjubiläum freuen. „Freie Presse“ gibt einen Überblick.
