Kreatives Erzgebirge: Wie junges Design altes Handwerk aus der Region neu belebt

Eine neue Ausstellung namens „Made In“ in Schneeberg zeigt, wie aus regionalem Können europäische Kreativität entsteht. Über zwei Jahre haben Designer und Handwerker aus sechs Ländern dafür zusammengearbeitet.

Wie kann traditionelles Handwerk neue Impulse aus Design und Forschung gewinnen? Diese Frage steht im Mittelpunkt der internationalen Ausstellung „Made In", die derzeit im Siebenschlehener Pochwerk in Schneeberg zu sehen ist. Die Schau verbindet Handwerkstraditionen aus dem Erzgebirge und ganz Europa mit zeitgenössischem Design und...