Kulturhauptstadt und eine Stadt im Erzgebirge: Viele Besucher entdecken Lößnitz

Aue
Ein Autor aus Chemnitz tourt durch die Orte entlang des Purple Path in der Kulturhauptstadtregion. Jetzt stellte er in Lößnitz die Frage: Was bringt der Titel der Region?
Wohl eines der spektakulärsten Kunstwerke am Purple Path zur Kulturhauptstadt Chemnitz steht in der Hospitalkirche Lößnitz: The Universe in a Pearl von Rebecca Horn. Die „Kirchenöffner“ - so nennen sich die Ehrenamtler aus der Kirchgemeinde, die die Öffnungszeiten absichern - rechnen mit 20.000 Besuchern bis Ende November. So lange ist...
