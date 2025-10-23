Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge und der Bretagne: So lernen Frauen voneinander über ihre Traditionen

Über die Städtepartnerschaft von Aue-Bad Schlema mit Guingamp in der Bretagne hat sich ein Austausch von alten Handwerkstechniken entwickelt. In Workshops ist Abgucken durchaus erlaubt.

Carmen Hüter aus Thierfeld ist gespannt auf das Ergebnis ihrer Arbeit, die in Form eines Schmuckstücks vor ihr auf dem Tisch liegt. Die Technik, die sie dabei anwendet, nennt sich Soutache, das heißt, ein Stein, eine Muschel oder eine große Perle werden mit Bändchen eingefasst, die aus zwei Baumwollfäden und einem Satinfaden bestehen. Carmen...