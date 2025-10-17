Traditionelles Kunsthandwerk: Frauen aus dem Erzgebirge und der Bretagne laden zum Ausprobieren ein

Aue
Aue im Erzgebirge und Guingamp in der Bretagne sind Partnerstädte. Zum dritten Mal findet jetzt der deutsch-bretonische Oktober statt. Dabei spielen Klöppeln und Stickereien eine Rolle.
Handpuppen aus Filz, Stickereien und Klöppelarbeiten sowie Makramee entstehen in der kommenden Woche in Elterlein und Aue. Dabei tauschen Frauen aus dem Erzgebirge und aus der Bretagne Kunsthandwerkstechniken aus. Zum dritten Mal findet der deutsch-bretonische Oktober statt, der aus der Partnerschaft zwischen Aue und dem französischen Guingamp...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.