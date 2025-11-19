Kurort im Erzgebirge erhält Finanzspritze für Bergbau-Relikte und Museum

Bad Schlema kann sich über eine Finanzspitze in fünfstelliger Höhe freuen. Davon profitieren zwei Bergbau-Relikte und das Uranbergbau-Museum.

Neue Ausstellungsvitrinen, konkret sieben an der Zahl, hat jetzt das Museum Uranbergbau in Bad Schlema erhalten. Auch sind zwei alte Bergbau-Hunte im Richard-Friedrich-Park instand gesetzt worden.