Regionale Nachrichten und News
  • Kurort im Erzgebirge erhält Finanzspritze für Bergbau-Relikte und Museum

Zwei alte Bergbau-Hunte sind in Bad Schlema instand gesetzt worden.
Zwei alte Bergbau-Hunte sind in Bad Schlema instand gesetzt worden. Bild: Ramona Schwabe
Mandy Götze Willimowski, Museumsleiter Hermann Meinel sowie Ramona Fischer und Beate Bauer von Leader (v. li.).
Mandy Götze Willimowski, Museumsleiter Hermann Meinel sowie Ramona Fischer und Beate Bauer von Leader (v. li.). Bild: R. Schwabe
Im Museum Uranbergbau wird nach und nach auf moderne Vitrinen umgestellt.
Im Museum Uranbergbau wird nach und nach auf moderne Vitrinen umgestellt. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Kurort im Erzgebirge erhält Finanzspritze für Bergbau-Relikte und Museum
Von Ramona Schwabe
Bad Schlema kann sich über eine Finanzspitze in fünfstelliger Höhe freuen. Davon profitieren zwei Bergbau-Relikte und das Uranbergbau-Museum.

Neue Ausstellungsvitrinen, konkret sieben an der Zahl, hat jetzt das Museum Uranbergbau in Bad Schlema erhalten. Auch sind zwei alte Bergbau-Hunte im Richard-Friedrich-Park instand gesetzt worden.
