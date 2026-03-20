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Ein Polizist entdeckte einen Tatverdächtigen nahe dem Geschäft und stellte ihn nach kurzer Verfolgung.
Ein Polizist entdeckte einen Tatverdächtigen nahe dem Geschäft und stellte ihn nach kurzer Verfolgung. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Ein Polizist entdeckte einen Tatverdächtigen nahe dem Geschäft und stellte ihn nach kurzer Verfolgung.
Ein Polizist entdeckte einen Tatverdächtigen nahe dem Geschäft und stellte ihn nach kurzer Verfolgung. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Aue
Ladendiebstahl im Erzgebirge: Polizei stellt Tatverdächtige
Redakteur
Von Holk Dohle
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Nach einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Innenstadt von Aue hat die Polizei mehrere junge Männer als Tatverdächtige gestellt. Der Hauptverdächtige soll Kleidung entwendet haben.

Nach einem Ladendiebstahl am Freitagvormittag in einem Geschäft in Aue hat die Polizei mehrere junge Männer als Tatverdächtige gestellt. Nach Angaben der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz hatte sich die Gruppe gegen 9.30 Uhr in einem Geschäft an der Wettinerstraße aufgehalten. Einer der Männer probierte Kleidungsstücke in einer...
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