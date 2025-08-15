Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Laienspieltheater im Erzgebirge: Premiere bei „De Sosaer Guschen“

„De Sosaer Guschen“ bringen das Stück „Das verstauchte Knie“ auf die Bühne.
„De Sosaer Guschen“ bringen das Stück „Das verstauchte Knie“ auf die Bühne.
Aue
Laienspieltheater im Erzgebirge: Premiere bei „De Sosaer Guschen“
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sosaer Laienspielgruppe hat ein neues Stück einstudiert. Am Sonntag ist dafür Premiere auf der Freilichtbühne des Ortes.

Es gibt ein neues Theaterstück von „De Sosaer Guschen“. Es heißt „Das verstauchte Knie“ und feiert am Sonntag 15 Uhr auf der Freilichtbühne in Sosa Premiere. „Zuletzt hatten wir die Premiere von der ‚Gartenparty‘ auf der Freilichtbühne und das war ein voller Erfolg“, weiß André Strauß, Vorsitzender von „De Sosaer...
