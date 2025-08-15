Laienspieltheater im Erzgebirge: Premiere bei „De Sosaer Guschen“

Die Sosaer Laienspielgruppe hat ein neues Stück einstudiert. Am Sonntag ist dafür Premiere auf der Freilichtbühne des Ortes.

Es gibt ein neues Theaterstück von „De Sosaer Guschen“. Es heißt „Das verstauchte Knie“ und feiert am Sonntag 15 Uhr auf der Freilichtbühne in Sosa Premiere. „Zuletzt hatten wir die Premiere von der ‚Gartenparty‘ auf der Freilichtbühne und das war ein voller Erfolg“, weiß André Strauß, Vorsitzender von „De Sosaer...