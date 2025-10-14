„Lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung“: Ehrenhain im Erzgebirge für verunglückte Bergleute saniert

Aue
Ein lang gehegter Wunsch alter Bergleute ist in Erfüllung gegangen: Der Ehrenhain in Bad Schlema ist saniert worden. Im kommenden Jahr besteht er 30 Jahre.
Nach fünf Wochen sind die Sanierungsarbeiten an der Seilscheibe des Ehrenhains für die 1955 verunglückten Bergleute in Bad Schlema abgeschlossen. Die Seilscheibe mit den Wappen bekam frische Farbe, und auch der Gedenkstein davor erstrahlt in neuem Glanz. „Mit diesem Projekt ging ein lang gehegter Wunsch vieler alter Bergleute in...
