Leckerster Stollen im Erzgebirge gesucht: Bäckerei in Carlsfeld bleibt traditionell

„Freie Presse“ sucht mit Hilfe ihrer Leser den leckersten Stollen im Erzgebirge. 25 Bäckereien haben es auf die Abstimmungsliste geschafft. Darunter die Bäckerei Schönfelder in Carlsfeld.

Kerstin Schönfelder von der gleichnamigen Bäckerei in Carlsfeld sagt, dass man beim Stollenbacken sehr traditionell sei. Das althergebrachte Familienrezept für den Stollen hat ihr Schwiegervater verfeinert, als er 1978 die Bäckerei übernommen hat. „Nach diesem Rezept backen wir immer noch“, sagt die heutige Chefin....