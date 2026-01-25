MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • „Lehrstunde in Sachen Moral und Willen“ – Was Fans zur Niederlage von Erzgebirge Aue sagen

Marcel und Susi Stopp – hier mit ihren Kindern Enno, Emma und Emily (v. l.) – sie sind sicher: Hätte der FCE Pavel Dotchev behalten, wäre alles anders gelaufen.
Marcel und Susi Stopp – hier mit ihren Kindern Enno, Emma und Emily (v. l.) – sie sind sicher: Hätte der FCE Pavel Dotchev behalten, wäre alles anders gelaufen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Pavel Dotchev (links) am Sonnabend bei seiner Rückkehr als Trainer des SSV Ulm im Erzgebirgsstadion.
Pavel Dotchev (links) am Sonnabend bei seiner Rückkehr als Trainer des SSV Ulm im Erzgebirgsstadion. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Ein Bild spricht Bände: Ratlosigkeit und Enttäuschung bei Jens Härtel.
Ein Bild spricht Bände: Ratlosigkeit und Enttäuschung bei Jens Härtel. Bild: Katja Lippmann-Wagner
FCE-Fan Toby Hüttner aus Lugau.
FCE-Fan Toby Hüttner aus Lugau. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Marcel und Susi Stopp – hier mit ihren Kindern Enno, Emma und Emily (v. l.) – sie sind sicher: Hätte der FCE Pavel Dotchev behalten, wäre alles anders gelaufen.
Marcel und Susi Stopp – hier mit ihren Kindern Enno, Emma und Emily (v. l.) – sie sind sicher: Hätte der FCE Pavel Dotchev behalten, wäre alles anders gelaufen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Pavel Dotchev (links) am Sonnabend bei seiner Rückkehr als Trainer des SSV Ulm im Erzgebirgsstadion.
Pavel Dotchev (links) am Sonnabend bei seiner Rückkehr als Trainer des SSV Ulm im Erzgebirgsstadion. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Ein Bild spricht Bände: Ratlosigkeit und Enttäuschung bei Jens Härtel.
Ein Bild spricht Bände: Ratlosigkeit und Enttäuschung bei Jens Härtel. Bild: Katja Lippmann-Wagner
FCE-Fan Toby Hüttner aus Lugau.
FCE-Fan Toby Hüttner aus Lugau. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Aue
„Lehrstunde in Sachen Moral und Willen“ – Was Fans zur Niederlage von Erzgebirge Aue sagen
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußball hat eine weitere besondere Geschichte geschrieben: Der geschasste Pavel Dotchev kehrt ins Erzgebirge zurück, und seine abstiegsbedrohten Ulmer schicken die Veilchen geschlagen vom Platz.

Nach dem Spiel des FC Erzgebirge Aue gegen den SSV Ulm am Samstag ist einer besonders gut gelaunt gewesen: Gäste-Coach Pavel Dotchev. Sein Team hatte 3:0 gewonnen und dabei allen gezeigt, wie eine Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt auftreten muss.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
21.01.2026
5 min.
Pavel Dotchev vor Erzgebirge-Aue-Rückkehr: „Mit gemischten Gefühlen, muss ich sagen“
Pavel Dotchev kehrt am Wochenende ins Erzgebirge zurück – als Cheftrainer des SSV Ulm.
Am Samstag ist der SSV Ulm beim FC Erzgebirge zu Gast – und damit Ex-Aue-Trainer Pavel Dotchev. Vor dem Duell der beiden Abstiegskandidaten hat die „Freie Presse“ mit dem Rückkehrer gesprochen.
Paul Steinbach
26.01.2026
2 min.
Urteil im Prozess um Messerangriff im Hauptbahnhof erwartet
Am Montag könnte das Urteil verkündet werden. (Archivbild)
Eine Frau sticht im Mai wahllos auf Reisende im Hamburger Hauptbahnhof ein. Seit November wird der Fall vor Gericht verhandelt. Am Montag könnte das Urteil verkündet werden.
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
22.01.2026
4 min.
FC Erzgebirge Aue vor Sechs-Punkte-Spiel gegen Ulm: „Frustmodus ist abgeschüttelt“
Jens Härtel blickt optimistisch auf das Duell mit dem SSV Ulm.
Die Härtel-Elf trifft im ersten Heimspiel des Jahres auf den SSV Ulm mit Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev. Der Druck vor dem Aufeinandertreffen ist angesichts der Tabellensituation auf beiden Seiten groß.
Paul Steinbach
Mehr Artikel