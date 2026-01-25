„Lehrstunde in Sachen Moral und Willen“ – Was Fans zur Niederlage von Erzgebirge Aue sagen

Aue
Der Fußball hat eine weitere besondere Geschichte geschrieben: Der geschasste Pavel Dotchev kehrt ins Erzgebirge zurück, und seine abstiegsbedrohten Ulmer schicken die Veilchen geschlagen vom Platz.
Nach dem Spiel des FC Erzgebirge Aue gegen den SSV Ulm am Samstag ist einer besonders gut gelaunt gewesen: Gäste-Coach Pavel Dotchev. Sein Team hatte 3:0 gewonnen und dabei allen gezeigt, wie eine Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt auftreten muss.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.