Lesung im Auer Bürgerhaus: Gedichte laden zum Nachdenken ein

Autorin Eileen Mägel liest am Mittwoch Gedichte aus ihrem 2024 veröffentlichten Buch. Zur Veranstaltung eingeladen wird von SPD-Stadträtin Claudia Ficker.

Welche Rolle können Kunst, Kultur und Literatur in einer gespaltenen Gesellschaft spielen? Dieser Frage gehen bei einer Lesung mit anschließender Diskussionsrunde Autorin Eileen Mägel und Claudia Ficker, SPD-Stadträtin in Aue-Bad Schlema, am 12. März, 18 Uhr im Bürgerhaus Aue nach. Eileen Mägel liest aus ihrem 2024 veröffentlichten Buch...