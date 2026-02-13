Lichtmessfeier mit Spielern von Erzgebirge Aue: Das hat sie eingebracht

Die katholische Pfarrei Aue begeht das Ablichteln seit zwei Jahren auf moderne und besondere Weise – zuletzt mit zwei FCE-Spielern. Immer geht es auch um einen guten Zweck.

Mit persönlichen Ansichten zum Weihnachtsfest sind zwei Fußball-Profis des FC Erzgebirge Aue am 1. Februar Teil eines Mitsingkonzerts in der katholischen Kirche in Aue gewesen („Freie Presse" berichtete). Zudem wirkten an diesem „Ablichteln 2.0" im Zuge der Lichtmess Musiker aus dem Erzgebirge und der Ukraine mit. Die katholische Pfarrei...