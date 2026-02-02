MENÜ
  • Spieler von Erzgebirge Aue lassen bei Lichtmess-Feier in Kirche tief blicken

Veilchen Can Özkan gab in der katholischen Kirche in Aue einen Einblick in seine Glaubenswelt. Bild: Anna Neef
Veilchen Can Özkan gab in der katholischen Kirche in Aue einen Einblick in seine Glaubenswelt. Bild: Anna Neef
Aue
Spieler von Erzgebirge Aue lassen bei Lichtmess-Feier in Kirche tief blicken
Redakteur
Von Anna Neef
Mit persönlichen Ansichten zum Weihnachtsfest sind zwei Fußball-Profis des FCE jetzt Teil eines Benefizkonzerts in der katholischen Kirche in Aue gewesen. Aber nicht nur sie erhielten Applaus.

Eine beliebige Weihnachtsgeschichte aus einem Buch vorzutragen, ist Can Özkan und Maxim Burghardt zu wenig gewesen. Die Fußball-Profis vom FC Erzgebirge waren am Sonntag zum „Ablichteln 2.0“ in die katholische Kirche in Aue eingeladen. Und beide entschieden sich für einen sehr persönlichen Vortrag im voll besetzten Gotteshaus. „Wir...
Mehr Artikel