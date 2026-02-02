Spieler von Erzgebirge Aue lassen bei Lichtmess-Feier in Kirche tief blicken

Aue
Mit persönlichen Ansichten zum Weihnachtsfest sind zwei Fußball-Profis des FCE jetzt Teil eines Benefizkonzerts in der katholischen Kirche in Aue gewesen. Aber nicht nur sie erhielten Applaus.
Eine beliebige Weihnachtsgeschichte aus einem Buch vorzutragen, ist Can Özkan und Maxim Burghardt zu wenig gewesen. Die Fußball-Profis vom FC Erzgebirge waren am Sonntag zum „Ablichteln 2.0“ in die katholische Kirche in Aue eingeladen. Und beide entschieden sich für einen sehr persönlichen Vortrag im voll besetzten Gotteshaus. „Wir...
