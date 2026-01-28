Pfarrer plant besondere Lichtmess-Aktion: Spieler von Erzgebirge Aue lesen Weihnachtsgeschichten vor

Aue
Zu Mariä Lichtmess verabschiedet sich das Erzgebirge traditionell von der Weihnachtszeit – in Aue geschieht dies dieses Jahr auf ganz besondere Weise. FCE-Spieler sind dazu in die katholische Kirche eingeladen.
Die Erinnerung an voriges Jahr ist noch frisch. Das „Ablichteln 2.0“ der katholischen Pfarrei Mariä Geburt mit Sitz in Aue hat offenbar mächtig Eindruck hinterlassen. In der Kirche „St. Barbara“ in Oelsnitz erlebten Besucher anlässlich Mariä Lichtmess – dem Tag, an dem die Weihnachtszeit im Erzgebirge endgültig endet – zwei...
