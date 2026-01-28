MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Pfarrer plant besondere Lichtmess-Aktion: Spieler von Erzgebirge Aue lesen Weihnachtsgeschichten vor

Pfarrer Przemek Kostorz freut sich auf ein zweites „Ablichteln 2.0“, diesmal in der Auer Kirche und mit zwei Veilchen als Gäste.
Pfarrer Przemek Kostorz freut sich auf ein zweites „Ablichteln 2.0“, diesmal in der Auer Kirche und mit zwei Veilchen als Gäste. Bild: Anna Neef
In der Kohlewelt in Oelsnitz mimte Pedro Schröter aus Zwönitz für das erste „Ablichteln 2.0“ einen Bergmann.
In der Kohlewelt in Oelsnitz mimte Pedro Schröter aus Zwönitz für das erste „Ablichteln 2.0“ einen Bergmann. Bild: Anna Neef
An der katholischen Kirche in Aue wirbt schon ein Plakat für das Mitsingkonzert anlässlich von Mariä Lichtmess.
An der katholischen Kirche in Aue wirbt schon ein Plakat für das Mitsingkonzert anlässlich von Mariä Lichtmess. Bild: Anna Neef
Pfarrer Przemek Kostorz freut sich auf ein zweites „Ablichteln 2.0“, diesmal in der Auer Kirche und mit zwei Veilchen als Gäste.
Pfarrer Przemek Kostorz freut sich auf ein zweites „Ablichteln 2.0“, diesmal in der Auer Kirche und mit zwei Veilchen als Gäste. Bild: Anna Neef
In der Kohlewelt in Oelsnitz mimte Pedro Schröter aus Zwönitz für das erste „Ablichteln 2.0“ einen Bergmann.
In der Kohlewelt in Oelsnitz mimte Pedro Schröter aus Zwönitz für das erste „Ablichteln 2.0“ einen Bergmann. Bild: Anna Neef
An der katholischen Kirche in Aue wirbt schon ein Plakat für das Mitsingkonzert anlässlich von Mariä Lichtmess.
An der katholischen Kirche in Aue wirbt schon ein Plakat für das Mitsingkonzert anlässlich von Mariä Lichtmess. Bild: Anna Neef
Aue
Pfarrer plant besondere Lichtmess-Aktion: Spieler von Erzgebirge Aue lesen Weihnachtsgeschichten vor
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu Mariä Lichtmess verabschiedet sich das Erzgebirge traditionell von der Weihnachtszeit – in Aue geschieht dies dieses Jahr auf ganz besondere Weise. FCE-Spieler sind dazu in die katholische Kirche eingeladen.

Die Erinnerung an voriges Jahr ist noch frisch. Das „Ablichteln 2.0“ der katholischen Pfarrei Mariä Geburt mit Sitz in Aue hat offenbar mächtig Eindruck hinterlassen. In der Kirche „St. Barbara“ in Oelsnitz erlebten Besucher anlässlich Mariä Lichtmess – dem Tag, an dem die Weihnachtszeit im Erzgebirge endgültig endet – zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 28.01.2026
 4 Bilder
Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
27.01.2026
3 min.
Erzgebirge Aue leiht Zweitligaprofi aus – ein Offensivspieler fällt verletzungsbedingt aus
Vincent Ocansey.
Der Fußball-Drittligist hat einen Angreifer verpflichtet. Zuvor waren die Veilchen auch an einem Dynamo-Profi dran. Unterdessen muss die Härtel-Elf auf einen Offensivspieler verzichten.
Paul Steinbach
28.01.2026
3 min.
DIW erwartet Wende am Bau – Hoffnung für Wohnungssuchende
Arbeiter auf der Baustelle: Die Branche dürfte 2026 nach Jahren der Krise wieder wachsen (Archivbild)
Höhere Zinsen, gestiegene Kosten: Bauherren haben schwierige Zeiten hinter sich. Nun soll es am Bau wieder aufwärtsgehen, dank Milliarden-Staatsausgaben. Wirtschaftsforscher sehen aber ein Risiko.
25.01.2026
4 min.
„Lehrstunde in Sachen Moral und Willen“ – Was Fans zur Niederlage von Erzgebirge Aue sagen
Marcel und Susi Stopp – hier mit ihren Kindern Enno, Emma und Emily (v. l.) – sie sind sicher: Hätte der FCE Pavel Dotchev behalten, wäre alles anders gelaufen.
Der Fußball hat eine weitere besondere Geschichte geschrieben: Der geschasste Pavel Dotchev kehrt ins Erzgebirge zurück, und seine abstiegsbedrohten Ulmer schicken die Veilchen geschlagen vom Platz.
Katja Lippmann-Wagner
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
Mehr Artikel