Lkw-Fahrer im Erzgebirge auf Abwegen: Dieser Schleichweg musste gesperrt werden

Ein missglücktes Manöver auf der Grubenstraße brachte den Verkehr zum Stillstand. Nach der Bergung des Lkw ist die Strecke nun wieder frei.

Die einseitige Sperrung der B 169 in Bad Schlema sorgt für Ausweichverkehr auf Nebenstrecken. Viele Autofahrer, die in Richtung Schneeberg unterwegs sind, nutzen dabei inoffizielle Routen. Eine davon ist die Grubenstraße – mit nun unerwarteten Folgen. Am Mittwochmittag geriet ein Lkw-Fahrer auf der schmalen Straße aus noch ungeklärter...