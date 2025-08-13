Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Lkw-Fahrer im Erzgebirge auf Abwegen: Dieser Schleichweg musste gesperrt werden

Ein Lkw geriet in einen Graben und blockierte die Fahrbahn.
Ein Lkw geriet in einen Graben und blockierte die Fahrbahn. Bild: Niko Mutschmann
Ein Lkw geriet in einen Graben und blockierte die Fahrbahn.
Ein Lkw geriet in einen Graben und blockierte die Fahrbahn. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Lkw-Fahrer im Erzgebirge auf Abwegen: Dieser Schleichweg musste gesperrt werden
Von Niko Mutschmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein missglücktes Manöver auf der Grubenstraße brachte den Verkehr zum Stillstand. Nach der Bergung des Lkw ist die Strecke nun wieder frei.

Die einseitige Sperrung der B 169 in Bad Schlema sorgt für Ausweichverkehr auf Nebenstrecken. Viele Autofahrer, die in Richtung Schneeberg unterwegs sind, nutzen dabei inoffizielle Routen. Eine davon ist die Grubenstraße – mit nun unerwarteten Folgen. Am Mittwochmittag geriet ein Lkw-Fahrer auf der schmalen Straße aus noch ungeklärter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:44 Uhr
1 min.
Einbruch in Wüstenbrand: Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 20.000 Euro
Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wüstenbrand.
Ziel der Einbrecher war ein Einfamilienhaus an der Charlottenstraße. Dort stiegen sie am Freitagabend ein, als niemand zuhause war. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
05.08.2025
2 min.
Drei Verletzte auf Bundesstraße im Erzgebirge: Auto und Sattelschlepper kollidieren
Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Renault verletzt.
Bei einem Unfall auf der B 101 bei Lauter kollidierten ein Lkw und ein Renault. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Niko Mutschmann, Joseph Wenzel
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
08:50 Uhr
4 min.
Knallweiche Welle in Bonbonfarbe: So war Purple Disco Machine in Chemnitz
Super Stimmung in Chemnitz: Purple Disco Machine auf dem Theaterplatz.
Sachsens Superstar ließ auf dem Theaterplatz der Kulturhauptstadt am Freitagabend ein elegant-eigenes Retro-Tanzfest erblühen.
Tim Hofmann
09.05.2025
1 min.
Frontalzusammenstoß im Erzgebirge: Auto fährt in Lkw
Auf der Grubenstraße kam es zu einem schweren Verkehrsunfall.
Auf der Grubenstraße kam es zu einer heftigen Kollision zwischen einem Skoda und einem MAN. Der Sachschaden ist beträchtlich. Der Autofahrer wurde verletzt.
Niko Mutschmann
Mehr Artikel