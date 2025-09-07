Lößnitz’ geheime Keller öffnen ihre Pforten

Aue
Andreas Voß erzählt von der wechselvollen Geschichte seines Hauses. Früher fürstlicher Verwaltungssitz, heute ein besonderer Teil des Keller- und Gewölbefestes in Lößnitz.
Die Welt der Keller und Gewölbe ist in Lößnitz etwas Besonders. Einmal im Jahr öffnen die Muhme-Städter diese für die Öffentlichkeit – und die Besucher sind immer wieder fasziniert. Das war diesmal nicht anders. Das Lößnitzer Keller- und Gewölbefest hat am Samstag die siebente Auflage mit Live-Musik und Bewirtung erlebt. Dabei gab es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.