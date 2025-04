Lößnitzer Kita macht sich fit für mehr Knirpse

Die Kommune investiert circa 110.000 Euro für Umbau und Sanierung des „Spatzennests“. Künftig sollen mehr Kinder unter zwei Jahren Aufnahme finden.

Die Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Lößnitz wird noch in diesem Jahr umgebaut. Ziel ist es, mehr Kinder unter zwei Jahren aufnehmen zu können, sagte Bürgermeister Alexander Troll (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Dafür soll ein Kindergartenzimmer zum Krippenzimmer umgestaltet werden, auch mehr niedrige Waschbecken sind nötig....