Lößnitzer Salzmarkt: Besucher tauchen in die Vergangenheit ein

Die Stadt Lößnitz hat am Wochenende zahlreiche Besucher auf eine Reise in die Vergangenheit mitgenommen. Während des Salzmarktes bekamen sie jede Menge geboten. Höhepunkt: der historische Salzzug. Er umfasste in diesem Jahr 23 Bilder. Aber auch die Vereidigung des Salzschankpächters und der historische Salzhandel kamen gut an.