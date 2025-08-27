Märchenfilmfestival Fabulix: Hort der Auer Weltentdecker verteidigt Titel bei Schulwettbewerb

Aue
Das Märchen „Die Zebraprinzessin“ haben Auer Hortkinder fantasievoll in Szene gesetzt. Damit holten sie den 1. Platz beim Wettbewerb zum Märchenfilmfestival in Annaberg-Buchholz.
„Von fremden Ländern, Königreichen und Zauberwelten“ war das Motto des diesjährigen Schulwettbewerbs beim Märchenfilmfestival Fabulix in Annaberg-Buchholz. Im Auer Hort der Weltentdecker fühlte man sich von diesem Thema sofort angesprochen. Und so wurde entschieden, am Wettbewerb teilzunehmen.
