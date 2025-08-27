Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Märchenfilmfestival Fabulix: Hort der Auer Weltentdecker verteidigt Titel bei Schulwettbewerb

Mila Voigt, Jolina Wolf, Ariana Ibrahim und Zahra Mirzai (v. l.) vom Auer Hort sind stolz auf den 1. Platz.
Mila Voigt, Jolina Wolf, Ariana Ibrahim und Zahra Mirzai (v. l.) vom Auer Hort sind stolz auf den 1. Platz. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Märchenfilmfestival Fabulix: Hort der Auer Weltentdecker verteidigt Titel bei Schulwettbewerb
Von Heike Mann
Das Märchen „Die Zebraprinzessin“ haben Auer Hortkinder fantasievoll in Szene gesetzt. Damit holten sie den 1. Platz beim Wettbewerb zum Märchenfilmfestival in Annaberg-Buchholz.

„Von fremden Ländern, Königreichen und Zauberwelten“ war das Motto des diesjährigen Schulwettbewerbs beim Märchenfilmfestival Fabulix in Annaberg-Buchholz. Im Auer Hort der Weltentdecker fühlte man sich von diesem Thema sofort angesprochen. Und so wurde entschieden, am Wettbewerb teilzunehmen.
