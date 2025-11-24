Magisches Herbstleuchten im Erzgebirge - Kleine Leute erleben besondere Stadtführung

Wenn im Laternenschein Stadtgeschichte erzählt wird, ist das etwas Besonderes. Etwa 100 Erwachsene und Kinder haben das bei der Kinderstadtführung „Magisches Herbstleuchten“ in Schneeberg erlebt.

Kinderaugen haben im Schein der Laternen geleuchtet, und nach dem gemeinsamen Lied „Sonne, Mond und Sterne" waren die Mädchen und Jungen auch schon mittendrin in der Kinderstadtführung „Magisches Herbstleuchten" in Schneeberg. Rund 100 Teilnehmer, etwa die Hälfte davon Kinder, folgten am Samstag dem abendlichen Spaziergang durch die...