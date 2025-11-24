Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Magisches Herbstleuchten im Erzgebirge - Kleine Leute erleben besondere Stadtführung

Dajana Franz (Mitte) mit ihrer Tochter Lena (li.) und deren Cousine Maxi Reinhold.
Dajana Franz (Mitte) mit ihrer Tochter Lena (li.) und deren Cousine Maxi Reinhold. Bild: Ralf Wendland
Dajana Franz (Mitte) mit ihrer Tochter Lena (li.) und deren Cousine Maxi Reinhold.
Dajana Franz (Mitte) mit ihrer Tochter Lena (li.) und deren Cousine Maxi Reinhold. Bild: Ralf Wendland
Aue
Magisches Herbstleuchten im Erzgebirge - Kleine Leute erleben besondere Stadtführung
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn im Laternenschein Stadtgeschichte erzählt wird, ist das etwas Besonderes. Etwa 100 Erwachsene und Kinder haben das bei der Kinderstadtführung „Magisches Herbstleuchten“ in Schneeberg erlebt.

Kinderaugen haben im Schein der Laternen geleuchtet, und nach dem gemeinsamen Lied „Sonne, Mond und Sterne“ waren die Mädchen und Jungen auch schon mittendrin in der Kinderstadtführung „Magisches Herbstleuchten“ in Schneeberg. Rund 100 Teilnehmer, etwa die Hälfte davon Kinder, folgten am Samstag dem abendlichen Spaziergang durch die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
13:43 Uhr
1 min.
Fußball: Derby bleibt ohne Sieger – Merkur Oelsnitz und 1. FC Rodewisch trennen sich 1:1
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Landesklasse standen zwei Vogtlandderbys an. Im zweiten siegte Pfaffengrün/Zobes/Greiz 2:1 in Jößnitz.
Thomas Gräf
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
20.11.2025
3 min.
Reise mit dem Ural-Gespann, Herbstleuchten, Pink-Floyd-Hits: Fünf Wochenendtipps fürs Erzgebirge
Gebrochene Stoßdämpfer im Nirgendwo. Fünf Künstler aus Halle gingen im September 2014 auf eine abenteuerliche Reise. Sie berichten davon am Sonntag in Olbernhau.
Party in Stollberg, Reisebericht in Olbernhau, Fahrtage in Eibenstock – auch jetzt, wo es wieder schnell dunkel wird, können die Erzgebirger und ihre Gäste so einiges erleben. Eine Auswahl.
unseren Redakteuren
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
16.11.2025
3 min.
Schneebergs Ehrenbürger feiert 100. Geburtstag
Zu den Gratulanten für Lothar Wetzel (li.) gehörte Bürgermeister Ingo Seifert.
Der 100. Geburtstag von Schneebergs Ehrenbürger Lothar Wetzel ist mit einem besonderen Ständchen, so manchem Gänsehaut-Moment und vielen Gratulanten gefeiert worden.
Ralf Wendland
Mehr Artikel