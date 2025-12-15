Makers Advent im Erzgebirge: Einladung zu Poetry-Abend

Aue
Die Lößnitz Makers veranstalten einen literarischen Abend. Stattfinden wird dieser in einem in diesem Jahr erst wiederbelebten Kulturort.
Am 19. Dezember öffnet die Alte Post in Lößnitz – das im Frühjahr als Kulturort wiederbelebte Gebäude – ihre Türen für einen besonderen Poetry-Abend. Jasmin Brückner aus Halle und Freunde, die bereits im Frühjahr das Publikum begeisterten, haben kreative Wortspiele und Texte vorbereitet, die auf Weihnachten einstimmen. Zu dem...
